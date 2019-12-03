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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Şırnak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:483 Aralık Dünya Engelliler Günü
'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, her insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, herkesin engellilere yardım etmekle mükellef olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde engellilere sunulan imkanların genişlettiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:
"Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha çok katılması, ekonomik hayata daha çok katılması, eğitim hayatına her geçen gün daha fazla katılımlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi hususunda birçok adım atıldı, atılmaya da devam ediyor. Yakın zaman kadar engelli çocuğu olan ailelerimiz çocuklarını dışarıya çıkarmaktan hicap duyardı veya imkanı yoktu. Şükür artık devletimiz eğer evden çıkamayacaksa evde bakım hizmeti, eğitim alması gerekiyorsa rehabilitasyon merkezleri kurmak suretiyle, milli eğitim bünyesinde özel sınıflar kurmak suretiyle onların eğitim süreçlerinin daha iyi olması için adımlar attı."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını, onlara bu kapsamda en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını aktardı.

Sinevizyon gösterimi ile engellilerin çeşitli oyun ve aktivitelerin sunulduğu programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Şırnak Belediye Başkan Vekili Sami Geliş de katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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