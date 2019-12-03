Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen programla kutlandı.

03.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:043 Aralık Dünya Engelliler Günü
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Mevlana Kültür Merkezi'ndeki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'na işitme engelli öğrencilerde işaret diliyle eşlik etti.
Törene katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, burada yaptığı konuşmada, devletin engellilerin önünü her alanda açmak için her türlü tedbiri uygulamalar yoluyla da, mevzuat yoluyla da, tavsiye yoluyla da geliştirdiğini kaydetti.
"Sevginin olduğu yerde engel yoktur bu kadar net ve kesin" diyen Vali Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İnsan eğer önüne çıkan engelleri aşamıyorsa, pes ediyorsa, yılgınlık ediyorsa bence işte o zaman bu engelli bir kişi haline gelmiş oluyor. Onun için hiçbir zaman sebatı bırakmadan, sabrı bırakmadan, çalışma azmini bırakmadan hayata tutunmalıyız hem ülkemizi hem kendimizi geliştirerek en yüksek noktaya çıkarmalıyız. Buna engelli vatandaşlarımızın da, bütün vatandaşlarımızın da, ülkemizin de ihtiyacı var. Sabırla azimle mücadele ettiğimiz zaman aşamayacağımız bir engel yoktur.
Engelli olmak ne bir seçimdir, ne bir tercihtir, kimsenin beş dakika sonra ne durumda olacağını bilemeyiz. Devletlerin artık en büyük gelişmişlik ölçüsü engellisine, dezavantajlı durumda olan vatandaşlarına gösterdiği fırsatlarla ölçülüyor. Devletimizde bu konuda emin adımlarla ilerliyor."
Program özel eğitim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin mehteran, sema ve halk oyunları gösterileriyle sürdü.
İki bin kişilik salonun tamamen dolduğu programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, ilçe belediye başkanları ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Orhan Toprak, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10 Osmangazi Engelli Hayvanları Unutmadı - Haber
15:10 Deveciler Derneği Başkanı Özer oldu - Haber
15:09 Meteorolojiden yağış ve soğuk hava uyarısı - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
15:04 Engelli çocuklar polis oldu - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
08:23 Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı - Haberler
3.12.2019 15:13:29