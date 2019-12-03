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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:043 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Eti Soda A.Ş Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulu tarafından Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Okul Müdürü Levent Yüksel, Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sinin engelli olduğunu söyledi.
Engellilerin yaşadığı sorunların sadece engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini ifade eden Yüksel, "Engellilerin durumu, teşhisten iyileştirmeye özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayış ile ele alınması gereken bir durumdur." dedi.
Etkinliğe Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Beypazarı, Eti Soda, Güncel

Kaynak: AA

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