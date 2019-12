Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Erin, mesajında, başkalarının yardımına ve desteğine ihtiyaç duymadan yaşayabilmek, kendi kendini idare edebilmenin her insanın en temel haklarından biri olduğunu belirtti.

Çeşitli sebeplerle bu haktan mahrum olan insanların yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırma ve onlara yardımcı olma, destek vermenin tüm insanların görevi olduğunu vurgulayan Erin, Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sini oluşturan 8 milyonu aşkın engelli için devletin son yıllarda önemli adımlar attığını kaydetti.

Engellilere yönelik gerçekleştirilen düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli talimatların verildiğinin altını çizen Vali Erin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, engelli vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşımında karşılaştıkları zorlukların ortadan kaldırılması için tüm kamu kuruluşlarına gerekli talimatlar verilmiştir. Bunun yanında yerel yönetimlerimizin de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak tedbir ve destekleri bir hizmet yarışı halinde devam etmektedir. Yapılan her düzenlemenin, hayata geçirilen her uygulamanın, verilen her türlü desteğin yanında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tamamen ortadan kaldırılamayacağını biliyoruz. Ayağı sakat olan, gözü görmeyen veya kalıcı başka bir sağlık sorunu bulunan kardeşimizin bu şekilde yaşamaktan memnun olmadığının farkındayız. Ancak onları hayata bağlayan en önemli şeyin, sevgi olduğunu da biliyoruz. Engelli insanların da tıpkı diğer insanlar gibi eğitim ve destekle büyük başarılara imza attığını, geçtiğimiz gün ülkemize Dünya Judo Şampiyonluğu kazandıran Down Sendromlu Talha Ahmet Erdem kardeşimiz bir kez daha ispatlamıştır. Onun şahsında tüm engelli kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, herkesi empati kurarak engellilerin hayatlarının ne gibi zorluklar getirdiğini anlamaya davet ediyor, hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle bu özel günümüzü kutluyor, saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA