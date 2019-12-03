Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenledi.

03.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:04
'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenledi.
Engelli dernekleri tarafından yapılan etkinlikte, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Özel Eğitim Vakfı Başkanı Gülsün Beniç, burada yaptığı konuşmada, hiç kimsenin engelli doğmak ya da sonradan engelli olmayı istemeyeceğini söyledi.
Bu durumda herkesin istemeden de olsa katkısının bulunduğunu savunan Beniç, "Üniversiteler ve kamu kurumları tarafından engelli doğum nedeninin kaynağına inmedikçe ya da çevresel etkenlerle engelli olma sebeplerini ortadan kaldırmadıkça hiçbirimiz görevimizi layıkıyla yapmış sayılmayız." dedi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Engelliler Günü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 Denizli'de 18 suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı - Haber
18:27 Zonguldak parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
18:23 CHP'li heyetten Demirtaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Haber
18:23 Engelliler Günü'nde engellileri unuttular - Haber
18:22 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:53 Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:31:24