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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Sivas'ın Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:133 Aralık Dünya Engelliler Günü
Sivas'ın ve ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi Dr. Didem Kayahan Yüksel tarafından konferans verildi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sinin engelli olduğunu söyleyen Yüksel, engellilerin sorunlarının çözümü noktasında herkese görev düştüğünü belirtti.
Engellilerin, sağlıklı iletişim kurabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanması gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Bu konferansta toplumun bir üyesi olan bizlerin, engelli bireylerle nasıl iletişime geçmemiz gerektiği ve onlara ne şekilde daha doğru yardımlarda bulunabileceğimiz üzerine önerilerde bulunacağız." dedi.
Şarkışla
Şarkışla Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu'nda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Gencer, öğrenciler ve velileri katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan özel eğitim öğretmeni Feyza Nur Yılmaz, her insanın bir engelli adayı olduğunu söyledi.
En büyük engelin zihinlerde ve gönüllerde olduğunu belirten Yılmaz, "Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonasında altın madalya alarak Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha Ahmet Erdem'in başarısı hepimizin gurur sebebi olmuştur. Eğitimle engelli bireylerimizin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." dedi.
Pasta kesilen programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Şarkışla Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Öztürk, kırmızı otomobilleri seven engelli bir öğrenciyi bu renkteki bir araçla bir süre gezdirdi.

Dünya Engelliler Günü, Şarkışla, Suşehri, Güncel

Kaynak: AA

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