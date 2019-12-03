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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Adana'da polisler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencilerle bir araya geldi.

03.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:083 Aralık Dünya Engelliler Günü
'da polisler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki Sarıçam Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

Ekip, çocuklarla yakından ilgilendiği çocuklara polis üniforması da hediye etti.

Okul Müdürü İbrahim Dağlı, programda yaptığı konuşmada, kurumun engelli çocukların eğitimine odaklandığını belirterek, onların sadece bugün değil, her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

Engelli bireyleri topluma kazandırıp, zihindeki engelleri kaldırmak ve toplumda farkındalık yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Dağlı, "Bugün çocuklarımızı yalnız bırakmayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Daha sonra çocuklar polislerle birlikte şarkı söyledi.

Dünya Engelliler Günü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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