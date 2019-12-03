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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'in konuşması - Genel görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman Valiliği, Belediye ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla...

03.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:21
Etkinlikten görüntü
- Valisi Aykut Pekmez'in konuşması
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'in konuşması
- Genel görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman Valiliği, Belediye ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, İşaret Dili Eğitmeni Meltem Karaman ve öğrencileri tarafından işaret dili ile İstiklal Marşı okundu.
Vali Aykut Pekmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1992'den beri Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü olarak kutlandığını söyledi.
Engellilerin sorun ve ihtiyaçlarını bir güne hapsetmenin mümkün olmadığını ifade eden Pekmez, "Engellilerimizin ihtiyaç ve sıkıntılarını tüm toplumun dikkatini çekmesi ve bir algı oluşturulması açısından bugünün kutlanması önemli. " diye konuştu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her gün hatırlanması ve şartlarının iyileştirilmesi gereken toplumun önemli bir parçası olduğunu söyledi.
İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Projesi ile kentte risk haritası oluşturma çalışmalarının iki yıldan beri devam ettiğini ifade eden Çelik, "2002'den bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve bu kardeşlerimizin topluma daha iyi adapte olmaları için yapılan çalışmalarla, engeller bir bir aşılmış ve bu kardeşlerimiz hak ettikleri hizmetlere nihayet ulaşmışlardır." dedi.
Konuşmaların ardından görme engelli Şevket Çalgan tarafından Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim okundu.
Özel eğitim anaokulu öğrencileri tarafından da Harfane gecesi düzenlendi. Etkinlikte ayrıca görme engelli Ümit Şahin tarafından ezgi dinletisi ve engelli öğrenciler tarafından şiir dinletisi yapıldı.
Program, engelli öğrencilerin zeybek adlı oyunu ile son buldu.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Engelliler Günü, Fehmi Çelik, Adıyaman, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


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