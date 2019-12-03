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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Kars Valisi Türker Öksüz ile Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:383 Aralık Dünya Engelliler Günü
Kars Valisi Türker Öksüz ile Kaymakamı İshak , 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Öksüz, mesajında engelliliğin, sadece engelli bireyleri ve ailelerini ilgilendiren bir sağlık sorunu olmadığını, sosyal boyutlarıyla da tüm toplumu, insanlığı yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren toplumsal bir konu olduğunu belirtti.
Engelli vatandaşların temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmalarının, topluma etkin bir şekilde katılmalarının, devletin ve tüm toplumun görevi olduğunu ifade eden Öksüz, "Geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayretiyle çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.
Kağızman
Kağızman Kaymakamı İshak Çınar da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşların sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkati çekmek ve bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak için önemli bir tarih olduğunu aktardı.
Çınar, şunları kaydetti:
"Bu önemli gün, engelli olmanın hiçbir zaman umutlu, sevinçli, üretken ve verimli kişiler olarak yaşamak için engel teşkil etmediğini herkese bir kez daha gösterecek ve empati kurarak engelli kardeşlerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarına çözüm arayışı içinde olmamızı hatırlatacaktır. Kendilerine güvenildiği ve fırsat verildiği takdirde herkes kadar başarılı olabileceklerini kanıtlayan engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir."

Dünya Engelliler Günü, Kağızman, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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