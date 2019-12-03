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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Sivas'ta, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

03.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:403 Aralık Dünya Engelliler Günü
'ta, ve ilçelerinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özcan Binay meslektaşları ile Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.
Okuldaki el sanatları sergisini ve atölyeleri gezen Binay, daha sonra öğrencilerle yaş pasta kesti.
Her bireyin engelli adayı olduğunu söyleyen Binay, "Asıl engel hayatın her alanının kolay ve yaşanabilir olarak düzenlenmemesi ve ön yargılardır. Unutmayalım ki her canlı aynı zamanda bir engelli adayıdır." dedi.
Okul Müdürü Enver Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaşanan sorunların çözümü için toplumun tüm kesimlerinin adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekmektedir. Mesele insanın gönlüne dokunarak bir şeyleri değiştirmektir." diye konuştu.
Suşehri'nde engelliler için yemek programı düzenlendi
Suşehri ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim öğrencileri için program düzenlendi.
Belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, engellilere destek olmanın her şeyden önce bir gönül işi olduğunu söyleyerek, "Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur." dedi.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duyurmak, sorunlarına kalıcı çözüm üretmek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek son derece önem arz etmektedir." diye konuştu.
Şarkışla'da engelliler yararına kermes açıldı
Şarkışla ilçesinde engelli öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan kermeste, 200 gönüllü kadın çeşitli yiyecekler hazırladı.
Kermese katılan ilçe protokolü hazırlanan yiyeceklerden tadarak, yardım sandığına katkıda bulundu.
Kermesten elde edilen gelirin okulda eğitim gören özel eğitim öğrencileri yararına kullanılacağı belirtildi.
Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karataş, kermesin hazırlanmasına katkı sağlayan gönüllü velilere teşekkür etti.
Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Himmetoğlu ise özel eğitim öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitimlerine devam etmelerini amaçladıklarını söyledi.
Kermese, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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