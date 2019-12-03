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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:423 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nin ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kent meydanında toplanan engelliler, ellerinde döviz ve pankartlarla ilçe merkezinden Belediye Engelli Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü. Burada Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan, çiçek vererek karşıladıkları engellilerin aracını sürerek yürüyüşe katıldı.
Koordinasyon merkezi önünde düzenlenen programda Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören engellilerden oluşan halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte, engelliler oyunlar oynadı, şiir okudu, türkü söyledi, ok attı.
Etkinlikte engelli öğrenciler tarafından hazırlanan el işi ve resim sergisi ziyarete açıldı.

Dünya Engelliler Günü, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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