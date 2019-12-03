Basketbol
maçı Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un tekerlekli sandalyeye binmesiProtokolün basket atması Engellilerle protokol basketbol maçı3 Aralık Dünya Engelliler Günü
OSMANİYE - - Osmaniye
Osmaniye'de, özel bir okulda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında engelli sporcularla protokol arasında basketbol maçı oynandı.
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli sporculardan oluşan takımla gösteri maçı yaptı.
Vali Coşkun ve protokol, karşılaşma sonrasında sporculara karanfil ve hediye verdi.
Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, yaptığı açıklamada, engellileri yalnız bırakmadıkları için protokol üyelerine teşekkür etti.