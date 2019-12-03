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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Basketbol maçı Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un tekerlekli sandalyeye binmesi Protokolün basket atması Engellilerle protokol basketbol maçı 3 Aralık Dünya Engelliler GünüOSMANİYE - - OsmaniyeOsmaniye'de, özel bir okulda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

03.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:01
maçı
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un tekerlekli sandalyeye binmesi
Protokolün basket atması
Engellilerle protokol basketbol maçı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
OSMANİYE - - Osmaniye
Osmaniye'de, özel bir okulda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında engelli sporcularla protokol arasında basketbol maçı oynandı.
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli sporculardan oluşan takımla gösteri maçı yaptı.
Vali Coşkun ve protokol, karşılaşma sonrasında sporculara karanfil ve hediye verdi.
Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, yaptığı açıklamada, engellileri yalnız bırakmadıkları için protokol üyelerine teşekkür etti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Engelliler Günü, Celalettin Cerrah, basketbol, Güncel

Kaynak: AA


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