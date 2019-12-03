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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Kırklareli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

03.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:083 Aralık Dünya Engelliler Günü
'de "3 Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler ve dernek üyeleri, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu.
Dinkler, törende yaptığı konuşmada, engellilerin her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.
Engellilerin bir yandan yeni haklar ya da imkanlar kazandığını ifade eden Dinkler, diğer yandan da yeni sorunlar veya uygulamalarla yüz yüze kaldığını belirtti.
Toplumun, engellileri eşit vatandaş olarak görmelerini isteyen Dinkler, şöyle konuştu:
"Sadece TBMM'de onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ndeki basit kurullara, örneğin evrensel tasarı ilkesine uyulsa önümüzdeki engellerin bir bölümünün kalkacağı görülecektir. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün kurallarına uygun sağlık raporları verilse, birçok engelli haklarından yararlanabilecektir. Bu düşüncelerle, Engelliler Haftası'nda tüm topluma engellerin kaldırılması için duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz."

Dünya Engelliler Günü, Kırklareli, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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