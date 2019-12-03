Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

03.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:083 Aralık Dünya Engelliler Günü
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, engelliler ve ve aileleri, Somuncu Baba Müzesi'nden, Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.
Vali Mantı, yürüyüş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Milletinde ayrımcılığın hiçbir zaman olmadığını söyledi.
Kimsenin yarın başına ne geleceğini bilmeyerek yaşadığını belirten Muntu, "Önemli olan toplumda birlikte ve beraber olarak merhametsizliğe kapılmadan hep birlikte beraber yaşayabilmek. Toplumda engelli engelsiz hep birlikte yaşama zorunluluğumuz var. Hiçbir şekilde ayrım yapmaya hakkımız yok. Engelliler için devletimiz, son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Her meslek grubunda engellilerimiz var. Devlet olarak yapmış olduğumuz hizmetler dünyanın birçok ülkesine göre standartların üzerinde. Türkiye'de yapılan hizmetler çoğu ülkelerin üzerinde." diye konuştu,
Başkan Dinçer ise bu günün dışında zaten engelli vatandaşlarla birlikte sosyal faaliyetlerle beraber olduklarını ifade etti.
Engellilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Dinçer, şunları kaydetti:
"Engellilerin sorunlarını, isteklerini, arzularını elimizden gelen bütün imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Engellilerin toplum içerisindeki yeri son yıllarda artıyor. Hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin çalışmalarıyla ve vatandaşlarımızın destekleriyle oluyor. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde devam edecek. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum."

Dünya Engelliler Günü, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:06 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Haber
18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haberler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:14:52