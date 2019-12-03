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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

03.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:103 Aralık Dünya Engelliler Günü
'da Gençlik ve Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.
Karaman Kız Yurdu, Nefise Sultan Kız Yurdu, Hatuniye Kız Yurdu, Karamanoğlu Mehmetbey Yurdu, Piri Reis Yurdu ve Ermenek Yurdunda engellilerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları bir nebze olsun hissedebilmek amacıyla "Empati İstasyonları" kuruldu.
Gözlerini bağlayarak ya da tekerlekli sandalyeye oturarak engelleri aşmayı deneyen gençler, engelli olarak yaşamanın zorluklarına dikkati çekti.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yurt müdürlüklerimiz, gençlik merkezimiz ve antrenörlerimiz bu önemli günde yaptıkları etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum."

Dünya Engelliler Günü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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