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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

03.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:283 Aralık Dünya Engelliler Günü
'ın Erbaa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Erbaa Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Özel Eğitim Uygulama Okullarında düzenlenen programlara Kaymakam Mustafa Temiz, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Temiz ve beraberindekiler, okullarda eğitim gören öğrencilere hediye verip günün anlam ve önemi ile ilgili düzenlenen resim sergisi gezildikten sonra öğrencilerle pasta kesti.
Program, öğrencilerin söylediği şarkılarla sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Necip Fazıl Kısakürek, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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