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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Kahramankazan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:403 Aralık Dünya Engelliler Günü
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından belediye toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, ilçede bir engelsiz kafe açacaklarını belirtti.
Oğuz, "Benim, Milli Eğitim Müdürü iken de bir hayalim vardı engelli kardeşlerimle birlikte engelsiz kafe kurmak. Yani engelli kardeşlerimizin işletip para kazanacağı bir kafe kuracağız. Allah nasip ederse en yakın zamanda ilçemizde bir engelsiz kafeyi belediye olarak hayata geçireceğiz." dedi.
Etkinlikte çocuklar şiirler okudu, şarkılar söyledi, akıl oyunları ve halk dansları gösterileri ile ebru gösterisi sundu. Davetliler, engelli çocukların yaptığı el sanatları ve resim sergisini gezdi, kurs öğretmenlerinden bilgi aldı.
Merkezdeki kurslara katılan çocuklara başarı belgeleri verildi.
Törene Kaymakam Engin Aksakal, engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Kahramankazan, Güncel

Kaynak: AA

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