Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

03.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:543 Aralık Dünya Engelliler Günü
'ın ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.
Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından ilçedeki salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Dernek Başkanı Süleyman Özdemir, engellilere uygun ortamların sağlanması, eğitim kurumlarının, sokakların, ulaşım araçlarının engellilere uygun hale getirilmesi durumunda, engellilerin de diğer insanlar gibi başarılı olabileceğini ifade etti.
Ülke genelinde engelli haklarının birçok yerde gasp edildiğini öne süren Özdemir, "Bizler için ayrılan park yerleri, yaya kaldırımı geçişleri daha birçok yer insanlarımız tarafından gasp ediliyor. Bu şahıslara niçin böyle yaptığını sorduğumuzda da değişik tepkiler alıyoruz. Bizler de bu toplumun bireyleriyiz. Bize farklı bakılmasını istemiyoruz. Bizlere acınmasını istemiyoruz. Bizleri de Allah yarattı. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan engelli adayıdır." dedi.
Program, engelli öğrencilerin şiir okuması, Engelliler Umutspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın gösteri maçıyla sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:33 Yozgat telefon dolandırıcılarının parolalı yeni oyununu polis çözdü - Haber
17:33 Sağlık bakanı koca, özbek hastaları ziyaret etti - Haber
17:32 Kırklareli minik öğrenciler, işaret dili ile farkındalık yarattı - Haber
17:32 YÖK, üniversitelerde "Engelliler Destek Programı"nı açıyor (2) - Haber
17:27 Şanlıurfa'da 9 bin işletmede gıda denetimi yapıldı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
16:01 Evini ateşe veren kadın "Şeytanı yakıyorum" dedi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:33:36