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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:103 Aralık Dünya Engelliler Günü
'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gençlik ve İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi.
Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ömer Faruk Ergün, engellilereher zaman devletin sıcak ilgisini hissettirdiklerini belirterek, "Böyle bir günde kardeşlerimizle bir araya gelerek engellerin aşılabileceğini hissettirdik. Çünkü tüm engeller aşılır, yeter ki kalplerde gönüllerde engel olunmasın. Tüm engellilerin günlerini kutluyor." dedi.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan ise orta düzeydeki engellilere yönelik 4 aylık dekoratif tablo üretimi meslek içi eğitim kursu verileceği kaydetti.

Yöresel kıyafetler giydirilen engelliler müzik eşliğinde halay çekti.

Dünya Engelliler Günü, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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