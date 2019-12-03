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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Sultangazi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:123 Aralık Dünya Engelliler Günü
'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sultangazi Belediyesi ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı iş birliğinde Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında, "Bizim Sevgimiz Engel Tanımaz!" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte engelliler, aileleri ve protokolle farkındalık yürüyüşü yaptı.
Katılımcılar daha sonra özel çocuklar tarafından hazırlanan "Engel Tanımayan Hayatlar" resim sergisini gezdi. Özel çocuklar etkinlikte folklor gösterisi sundu.
Programda, engelliler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 2 bin misafire öğle yemeği ikram edildi.
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, etkinlikte misafirlerle yakından ilgilenirken birer konuşma yaptı.
Etkinlikler, doğum günü olan bir engelli için pasta kesilmesiyle sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Sultangazi, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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