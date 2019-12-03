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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:243 Aralık Dünya Engelliler Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak her zaman engelli kardeşlerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Engelli kardeşlerinin 15 Temmuz'da engelli araçlarıyla sabaha kadar nöbet tuttuklarını anımsatan Beyazgül, şunları kaydetti:
"O kendi özel engelli araçlarının üzerinde çok ağır şartlarda sabahlara kadar nöbet tuttular. Hayatta engeli biz önlerine koymasak onların önünde hiçbir engel yok. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu dönemde engelli kardeşlerimizin çok yakınında oldu. Birçok kanunlar çıkardı, yasalar çıkardı. Onların hayatlarını kolaylaştıracak her türlü uygulamaları yapmaya devam ediyor."
Kursiyerlerin el işi ürünlerinin sergilendiği etkinlik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı gösteri ve şiirleriyle sona erdi.
Programa, Şanlıurfa Vali Vekili Osman Aydoğan, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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