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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Sultangazi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

03.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:29
'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Sultangazi Belediyesi ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı iş birliğinde Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında, "Bizim Sevgimiz Engel Tanımaz!" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte engelliler, aileleri ve protokolle farkındalık yürüyüşü yaptı.
Katılımcılar daha sonra özel çocuklar tarafından hazırlanan "Engel Tanımayan Hayatlar" resim sergisini gezdi. Özel çocuklar etkinlikte folklor gösterisi sundu.
Programda, engelliler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 2 bin misafire öğle yemeği ikram edildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, etkinlikte misafirlerle yakından ilgilenirken, birer konuşma yaptı.
Etkinlikler, doğum günü olan bir engelli için pasta kesilmesiyle sona erdi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Engelliler Günü, Sultangazi, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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