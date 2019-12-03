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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya'nın ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

03.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:453 Aralık Dünya Engelliler Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'nın ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.
Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Kurdoğlu'na belediye başkanı Enver Aputkan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz eşlik etti.
Kaymakam Kurdoğlu, burada yaptığı konuşmada, her insanın engelli adayı olduğunu söyledi. "Bedensel engel olabilir, zihinsel engel olabilir ama gönül engeli olmasın." diyen Kurdoğlu, amaçlarının engellilerin dertlerine derman olabilmeye gayret gösterdiklerini belirtti.
Başkan Aputkan ise, belediye olarak her zaman engellilerin yanında olacaklarını, ihtiyaçlarının karşılanması için destek verdiklerini kaydetti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekiz ise ilçedeki 3 rehabilitasyon merkezinde 900 öğrencinin eğitim gördüğünü, 11 devlet okulunda ise 161 engelli öğrenci olduğu bilgisini verdi.
Ekiz, ilçede engelli çocukların eğitim göreceği anasınıfı açacaklarını da bildirdi.
Kurdoğlu ve beraberindekiler daha sonra Serik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.
Kumluca
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki 4 okulu ziyaret etti.
Köleoğlu, engelli bireylerin toplumda fark edilmesini sağlayacak çalışmalara destek verdiklerini belirtti. Özel çocukların eğitimlerine ve sosyal etkinliklere katılım sağlamaları yönünde destek vereceklerini anlatan Köleoğlu, "Kumlucadaki rehabilitasyon merkezlerini bir araya getirip etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Amacımız bu kurumlarda görev yapan öğretmen, öğrenci ve aileleri farklı etkinliklerde buluşturmak." şeklinde konuştu.

Dünya Engelliler Günü, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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