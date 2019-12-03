Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.

03.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:383 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nın ilçesinde, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Bodrum otobüs terminali ile Bodrum Belediye Meydanı arasında kortej yürüyüşü yapıldı.
Korteje, ilçede özel öğrencilere yönelik eğitim veren okulların öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kortejde engelli öğrencilerden oluşan bando takımının performansı ise izleyenlerin beğenisini topladı.
Kortejin ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.
Etkinler, İskele Meydanı'nda özel öğrencilerin gerçekleştirdiği dans, şiir ve şarkı performanslarıyla sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:55 Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
19:54 4'lü suriye zirvesi sona erdi - Haber
19:54 Spor konyaspor'da gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Haber
19:54 Almanya Başbakanı Angela Merkel: "(Suriye konulu Dörtlü Zirve) İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" - Haber
19:54 Malatya'da "korsan kitap" operasyonu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
02:41 Alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı - Haberler
3.12.2019 20:01:41