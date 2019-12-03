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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Fotoğraf sergisinden görüntüler Bodrum Kent Konseyi 6. His Çalışma Grubu üyesi Özlem Şen'in açıklaması Görme engelli fotoğrafçı Tayfun Cura'nın konuşması Cura'nın fotoğraf eğitmeni Mine Kahraman'ın konuşması Farkındalık konserinden görüntüler Eylül Ülkü Yiğit'in gitar eşliğinde şarkı söylemesi...

03.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:49
Fotoğraf sergisinden görüntüler
Kent Konseyi 6. His Çalışma Grubu üyesi Özlem Şen'in açıklaması
Görme engelli fotoğrafçı Tayfun Cura'nın konuşması
Cura'nın fotoğraf eğitmeni Mine Kahraman'ın konuşması
Farkındalık konserinden görüntüler
Eylül Ülkü Yiğit'in gitar eşliğinde şarkı söylemesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
MUĞLA (AA) – Muğla Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık dünya Engelliler Günü dolayısıyla "6. His Gördüklerinizin Ötesinde" görme engelliler fotoğraf sergisi ve farkındalık konseri etkinliği gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen ve il genelindeki engelli dernekleri üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlik ilgi gördü.
Etkinlik, doğuştan görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan ve müzisyen Cengiz Orçun'un çektiği 30 fotoğraftan oluşan serginin açılışıyla başladı.
Açılışta konuşan Bodrum Kent Konseyi 6. His Çalışma Grubu üyesi Özlem Şen, görme engelli Cengiz Orçun, Tayfun Cura ve Efe Beray Altın ile bu yola çıktıklarını söyledi.
Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Şen, "Onlar bu kapıyı açtılar, araladılar. Umarım o kapıdan herkes girer. Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. İstedikleri zaman, fırsat verildiği zaman engel yok, engellenmemek var. Umarım bundan sonra engellenmediğimiz, engellerin aşıldığı, engellerin hiç olmadığı bir dünya olur." şeklinde konuştu.
"Sese yöneliyorum"
Görme engelli fotoğrafçı Tayfun Cura ise fotoğraf çekmeye 6 ay önce başladığını aktardı.
Bodrum Çamlık Mahallesinde yaşadığını anlatan 24 yaşındaki Cura, "Fotoğraf çekmeye başlayalı 6 ay oldu. Daha önce Bodrum merkez ve Yalıkavak'ta fotoğraflarım sergilendi. Fotoğraf çekmek zor değil. Aksine kolay oluyor. Sese yönleniyorum. Arkadaşlarım beni yönlendiriyor. O şekilde fotoğraf çekiyorum. Bundan sonra da profesyonel olarak fotoğraf çekmeye devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.
Cura'nın fotoğraf eğitmeni Mine Kahraman da böyle bir sosyal sorumluluk projesinde görev almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Etkinlikte, görme engelli fotoğrafçılara teşekkür plaketi verildi.
Sergi açılışının ardından 14 engelli bireyden oluşan 'Engelsiz Söyle Ekibi' tarafından hazırlanan 'Deniz Üstü Köpürür' adlı klip gösterimi gerçekleştirildi.
Etkinlik, engelli bireylerin sahne aldığı farkındalık konseriyle sona erdi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Kent Konseyi, Bodrum, Güncel

Kaynak: AA


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