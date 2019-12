Fotoğraf sergisinden görüntüler Bodrum Kent Konseyi 6. His Çalışma Grubu üyesi Özlem Şen'in açıklamasıGörme engelli fotoğrafçı Tayfun Cura'nın konuşmasıCura'nın fotoğraf eğitmeni Mine Kahraman'ın konuşmasıFarkındalık konserinden görüntülerEylül Ülkü Yiğit'in gitar eşliğinde şarkı söylemesi 3 Aralık Dünya Engelliler GünüMUĞLA (AA) – Muğla Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık dünya Engelliler Günü dolayısıyla "6. His Gördüklerinizin Ötesinde" görme engelliler fotoğraf sergisi ve farkındalık konseri etkinliği gerçekleştirildi.Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezinde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen ve il genelindeki engelli dernekleri üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlik ilgi gördü.Etkinlik, doğuştan görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve 47 yıl önce görme yetisini kaybeden kaptan ve müzisyen Cengiz Orçun'un çektiği 30 fotoğraftan oluşan serginin açılışıyla başladı.Açılışta konuşan Bodrum Kent Konseyi 6. His Çalışma Grubu üyesi Özlem Şen, görme engelli Cengiz Orçun, Tayfun Cura ve Efe Beray Altın ile bu yola çıktıklarını söyledi.Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Şen, "Onlar bu kapıyı açtılar, araladılar. Umarım o kapıdan herkes girer. Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. İstedikleri zaman, fırsat verildiği zaman engel yok, engellenmemek var. Umarım bundan sonra engellenmediğimiz, engellerin aşıldığı, engellerin hiç olmadığı bir dünya olur." şeklinde konuştu."Sese yöneliyorum"Görme engelli fotoğrafçı Tayfun Cura ise fotoğraf çekmeye 6 ay önce başladığını aktardı.Bodrum Çamlık Mahallesinde yaşadığını anlatan 24 yaşındaki Cura, "Fotoğraf çekmeye başlayalı 6 ay oldu. Daha önce Bodrum merkez ve Yalıkavak'ta fotoğraflarım sergilendi. Fotoğraf çekmek zor değil. Aksine kolay oluyor. Sese yönleniyorum. Arkadaşlarım beni yönlendiriyor. O şekilde fotoğraf çekiyorum. Bundan sonra da profesyonel olarak fotoğraf çekmeye devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.Cura'nın fotoğraf eğitmeni Mine Kahraman da böyle bir sosyal sorumluluk projesinde görev almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.Etkinlikte, görme engelli fotoğrafçılara teşekkür plaketi verildi.Sergi açılışının ardından 14 engelli bireyden oluşan 'Engelsiz Söyle Ekibi' tarafından hazırlanan 'Deniz Üstü Köpürür' adlı klip gösterimi gerçekleştirildi.Etkinlik, engelli bireylerin sahne aldığı farkındalık konseriyle sona erdi.