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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediye meclisi toplantısına katılan engelli bir genç kız sembolik olarak oturduğu başkanlık koltuğunda meclisi bir süre yönetti.

03.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:563 Aralık Dünya Engelliler Günü
Antalya'nın ilçesinde 3 Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediye meclisi toplantısına katılan engelli bir genç kız sembolik olarak oturduğu başkanlık koltuğunda meclisi bir süre yönetti.
Korkuteli Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Ömer İşlek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yerini sembolik olarak toplantıya katılan 29 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Zühre Çelik'e bıraktı.
Bir süre sembolik olarak belediye meclisine başkanlık eden Çelik, 3 Aralık'ın kutlama değil farkındalık günü olduğunu vurguladı.

Dünya Engelliler Günü, Korkuteli, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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