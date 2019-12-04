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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Mamak ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla spor şenliği düzenlendi.

04.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:423 Aralık Dünya Engelliler Günü
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şenliği düzenlendi.
Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez-Protez Bölümü iş birliğiyle Başak Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen şenlikte Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Güçlü Eller Tekerli Sandalye Basketbol Takımı ve Mamak Belediyesi Paravolley Takımı gösteri maçı yaptı.
Engelliler için farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına yapılan etkinlikte, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk kez tekerlikli sandalyede maç yaptı.
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu maçlar bize azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağının en önemli göstergesi oldu. Hep birlikte daha çok kenetlenirsek, onları daha çok desteklersek, önünü daha çok açarsak, fırsat verirsek ve daha çok birlikte çalışırsak başarılarının daha da artacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Başkan Çetin, engelli bireyleri ziyaret etti
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.
Çetin yaptığı açıklamada "Pursaklar'da engelli kardeşlerimiz ve aileleri için yeni çözümler üreterek, ilçemizin sınırları içinde engelsiz hizmetler sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.
Gölbaşı'nda engelliler unutulmadı

Gölbaşı İlçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığınca düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşekin eşi Yeşim Şimşek, Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir ve siyasi partilerin temsilcileriyle çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Engelliler gününe özel slayt gösteriminde salonda duygu dolu anlar yaşanırken, Gölbaşı Belediyesi Engelliler birimi öğrencilerinin koro, halk oyunları ve tiyatro gösterileri izleyiciler tarafından alkış aldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek yaptığı konuşmada, engelleri kaldırmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimiz hepimizin birer parçası. Engelli olacağımızı unutmadan onların hayat şartlarını unutmadan, onların hayatını daha kolay, daha iyi hale getirmek için elimizden gelen ne varsa yapmalıyız." dedi.
Program sonunda Yeşim Şimşek, engellilere ve ailelerine yemek ikramında bulundu.

Dünya Engelliler Günü, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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