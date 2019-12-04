Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

04.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:173 Aralık Dünya Engelliler Günü
'in ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğünce İMKB Lisesinde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. İMKB Lisesi öğretmenlerinden Eyüp Altun'un açılış konuşmasıyla başlayan program, slayt gösterisiyle devam etti. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından bir konuşma yapan Güroymak Kaymakamı M. Faruk Sancaktutar, engelliliğin toplumun tüm kesimini ilgilendiren ve duyarlı olmayı gerektiren bir toplumsal sorun olduğunu belirterek, "Bu önemli gün, engelli olmanın hiçbir zaman umutlu, sevinçli, üretken ve verimli kişiler olarak yaşamak için engel teşkil etmediğini herkese bir kez daha gösterecek ve empati kurarak engelli kardeşlerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarına çözüm arayışı içinde olmamızı hatırlatacaktır. Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar, sadece kendileri ve ailelerinin değil tüm toplumumuzun ortak sorumlulukla çözmesi gereken sorunlardır. Bu nedenle toplum olarak doğuştan ya da sonradan engelli olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret göstermeliyiz" dedi. - BİTLİS

Dünya Engelliler Günü, Güroymak, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir araya geldi - Haber
15:24 Bakan Soylu 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik - Haber
15:20 Başkan Yüce, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosunu ağırladı - Haber
15:20 Bitlis Belediyesinden bir ilk daha - Haber
15:20 Tosya'da mahalleler asfaltlanıyor - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:26:42