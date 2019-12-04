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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Bodrum ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli bireyler, aileleri ve öğretmenlerinin bir araya getirildiği etkinliğe katıldı.

04.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:563 Aralık Dünya Engelliler Günü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli bireyler, aileleri ve öğretmenlerinin bir araya getirildiği etkinliğe katıldı.
Sarıbal, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen etkinlikteki konuşmasında, bütün engellilerin sorunlarını kendi sorunlarıymış gibi görmeleri gerektiğini söyledi.
Empati yapma kabiliyetini geliştirmek gerektiğine dikkati çeken Sarıbal, "Bir an için kendimizi onların yerine koyup, vicdanımızı yeniden harekete geçirip, elbette sevgi kültürümüzü tekrar canlandırıp birlikte yaşayıp birlikte olmayı, insanca yaşamayı herkese hepimize hak gören bir anlayışı sağlamalıyız." dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da engellilerle daha fazla bir araya gelmek gerektiğini belirterek, göreve gelmeden önce de engelli vatandaşlara eğitim veren okulları sıklıkla ziyaret ettiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılan engelliler, aileleri ve öğretmenleri çalan canlı müzikte eğlendi.
Bodrum Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler Başkan Aras'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Daha sonra üzerinde "Hayatı paylaşmak için engel yok" yazılı pasta kesildi.
Etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Engelliler Günü, Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

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