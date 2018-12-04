04 Aralık 2018 Salı 14:17



04 Aralık 2018 Salı 14:17

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında engelliler dernekleri ile spor kulüplerinin yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.Aksu, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, tüm projelere engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler koyduklarını belirtti.Engellilere bir gün değil 365 gün önem verdiklerini kaydeden Aksu,"Sadece bu özel günlerde değil, ben ve arkadaşlarım sizin her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin sorunlarını gidermeye ve engelsiz bir şehir oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.Aksu, engelli araları için şarj istasyonları, engelli taşıma araçları, engelli tiyatrosu, engelli park yeri ve akülü engelli aracı konusunda gelen taleplere karşılık verdiklerini aktararak, "Birçok çalışmalarda beraber fikir birliğinde bulunduk. Hepinize katılımınız için teşekkür ederim. Ben hepinize gönülden bağlıyım, hepinizi gönülden seviyorum." diye konuştu.