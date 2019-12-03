3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

Erzurum
, Iğdır, Tunceli, Kars, Ardahan, Ağrı
ve Erzincan
'da, "3 Aralık
Dünya Engeliler Günü" etkinliklerle kutlandı.
Ağrı
Ağrı Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonun'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Engellilerin braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumasının ardından, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan klip katılımcılara izletildi.
Program, engellilerin müzik ve şiir dinletisiyle son buldu.
Programa, il protokolü, engelliler ve yakınları katıldı.