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3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelliler, gönüllerince eğlendi.

03.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:54
3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'nın ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelliler, gönüllerince eğlendi.
Siverek Belediyesi ve Siverek Engelliler Derneğince tarihi Paşa Konağı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelliler ve aileleri, sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türkülere eşlik etti.
"Yılın annesi" 3 engelli çocuğu olan Hüsna Öge, "yılın eğitimcisi" Siverek Anadolu Lisesi Müdürü Ali İnan seçildi. Yılın annesi ve eğitimcisine plaketleri dernek yönetimince verildi.
Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, etkinliğin amacının kutlama değil farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.
Engellilerin aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen Şenateş, "Ailelerimizle birlikte kendimiz çalıp kendimiz oynuyor ve söylüyoruz. İşte bizler böyleyiz, sadece 3 Aralık'ta değil yılın 365 günü böyleyiz. Kendi aramızda çeşitli programlar ve etkinlikler düzenliyoruz. Yılın annesi seçilmesi derneğimiz tarafından geleneksel hale getirdiğimiz bir programdır. Bu yılda seçtiğimiz annemizin evini ziyaret ettik ve çektiği zorlukları gördük. Bu gece de kendisini onurlandırmak isteyip yılın annesi seçtik." diye konuştu.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Dünya Engelliler Günü, Şanlıurfa, Siverek, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


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