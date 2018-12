3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile İlgili Yurt Genelinde Etkinlikler Gerçekleştirildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 19:55



3 Aralık 2018 Pazartesi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yurt genelinde etkinlikler gerçekleştirildiBALIKESİR - Dursunbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinliği yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Engelliler Günü özel programı M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa İlçenin dört bir yanında ikamet eden engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Belediyenin araçları ve özel taksilerle evlerinden, köylerinden ve mahallelerinden alınan özel misafirler Belediye ekipleri eşliğinde salona girdiler. Her ayrıntının düşünüldüğü salon özel olarak süslenirken, engelli vatandaşlara gösterilen özel alaka ailelerini mutlu etti.Program Poyrat Halk Danslarının gösterisi ile başladı. Gösteri sonrası İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konuşma gerçekleştirdiler. Kaymakam Temizkan, Başkan Bahçavan tarafından seçilen 'Herhangi bir aralık'ta değil, her zaman yanınızdayız' sloganının tam manası ile Dursunbey'de uygulandığını ve Belediye tarafından engelli vatandaşlara özel bir önem verildiğini hatırlattı. Kaymakam Temizkan'ın ardından söz alan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bu özel günü kutlayarak, programa katılan herkese teşekkür etti. Son on beş yıldan beri hükümetin ve yerel idarelerin engeller için büyük çaba harcadığını ifade eden Başkan Bahçavan, Belediye olarak kurmuş oldukları 662 10 10 numaralı hattın engelli vatandaşlara özel olarak tahsis edildiğini hatırlattı. Başkan Bahçavan; "Evlerinizde, iş yerlerinizde, çarşıda, herhangi bir yerde bir şeye ihtiyacınız olduğunda. Hatta evde canınız sıkıldığında, bir yere gitmek istediğinizde, 662 10 10 numaralı telefonu çevirdiğinizde, yeni aldığımız araçla ekiplerimiz sizleri istediğini yere götürecekler. Bilindiği gibi Dursunbeyli kardeşimiz Dünyaca ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Belediyemize özel engelli aracı kazandırdı. Bu araç sizin emrinizdedir" dedi.Programda Osman Çiçek ve orkestrasının söylediği parçalar engelli vatandaşlar ve ailelerini coştururken, yemek sonrası engelli vatandaşlar piste çıkarak doyasıya eğlendiler.KASTAMONU - Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Yaparım Bilirsin' projesi kapsamında engelli öğrenciler, hayal ettikleri meslekleri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yaşayarak tanıma imkanı buldu. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel eğitime gereksinimli öğrenciler için hazırlanan 'Yaparım Bilirsin' projesi hayata geçirildi. Toplumda istenilen yeri edinemeyen özel eğitime gereksinimli öğrencilerin özgüven ve sosyalleşme konusundaki performanslarını katkı sağlamak için hazırlanan Yaparım Bilirsin projesi, öğrencilerin bir günlük görevlendirmelerle sorumluluk kazanmalarını sağlanması amaçlandı. Engelli öğrencilerin hayallerindeki mesleklere kavuşmaları sağlanarak özgüven duygularının ve sosyalleşme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasının hedeflendiği proje kapsamında Daday'da 5 engelli öğrenci, hayal ettikleri meslekleri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yaşayarak tanıdı. Daday Atatürk Ortaokulu'nda okuyan Mehmet Büyük, Muzaffer Demirkan ve Kemal Kılıç ile Daday Miralay Halit Bey İlkokulunda okuyan Barış Böyük ve Harun Muhammed Dolapcı, hayal ettikleri meslekleri bir günlükte olsa gerçekleştirdiler.Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Daday'da yürütülen proje kapsamında Daday Atatürk Ortaokulu'nda okuyan Mehmet Büyük, Daday Kaymakamlığına getirilerek kaymakamlık makamına oturtuldu. Büyük, kurum amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak çeşitli talimatlarda bulundu.İtfaiyeci olmak isteyen Daday Atatürk Ortaokulu'nda okuyan Muzaffer Demirkan ise, Daday Belediye Başkanı tarafından İtfaiye Amirliğine getirildi. Demirkan, burada itfaiye erleriyle birlikte su sıktı.Polis olmak isteyen Daday Atatürk Ortaokulu öğrencisi Kemal Kılıç ile Daday Miralay Halit Bey İlkokulunda okuyan Barış Böyük ve Harun Muhammed Dolapcı da, Daday İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis Merkezi ziyaretinin ardından Böyük, Dolapcı ve Kılıç, trafik polisleriyle birlikte trafik uygulaması yaptı. Engelli öğrenciler, durdurdukları araçlardan ehliyet ve ruhsat isteyerek, GBT sorgulaması yaptı.Engelli öğrenciler, proje sayesinde bir günlükte olsa hayal ettikleri meslekleri yaşayarak tanıma ve yapma imkanı bulmuş oldu. Öğrencilere, Daday Kaymakamı Kemal Balaban ile Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, çeşitli hediyelerle verdi.KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde Dünya Engelliler Günü sebebiyle kaymakamlık tarafından etkinlikler düzenlendi. Emet Kaymakamlığı tarafından ilk olarak Gülten Dayıoğlu Parkı'nda bulunan restaurantta engelli öğrenci ve vatandaşlara aleleriyle birlikte yemek verildi. Yemekte Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri tarafından engelli vatandaşlar için söylenen işaret diliyle şarkılar büyük beğeni topladı.Ayrıca yerel sanatçı Osman Turan ve öğretmenler tarafından şarkılar söylendi ve engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.Emet Kaymakamlığı olarak engellilerin her zaman yanında olduklarını belirten Kaymakam Hasan Çiçek, "Mayıs ayında kuracağımızı beyan ettiğimiz komisyonu kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu komisyonu çalışmalarıyla ilçemizdeki otopark sorunun ve kırmızı ışıkta geçme sorununu çözmek için çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonrada yine engellilerimizden gelen talepler komisyonumuz tarafından titizlikle incelenecek ve gereken tüm destekler sağlanacaktır. Kaymakamlığımız vasıtasıyla Halk Eğitim Müdürlüğümüzde İşaret dili kursu açılmıştır. Kaymakamlığımızın ve yerel yönetimlerimizin bu konuyla ilgili çalışmaları devam edecektir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak engelli vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal erişimlerinin sağlanması için çeşitli destekleri yasalar çerçevesinde yapıyoruz. Bu vesile ile Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" dedi.Engelli babası Mustafa Kaymak, yaptığı açıklamada, "Emet Kaymakamlığımıza bugünü düzenlediği için teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda yer alıyor. Bizi unutmuyor çocuklarımızı mutlu ediyor. Devletimizi yanımızda hissetmek bize güven veriyor, huzur ve mutluluk veriyor. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.Program sonunda engelli vatandşlar tarafından Kaymakam Çiçek'e teşekkür edildi ve çiçek takdim edildi.ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan 'Mola Evleri' ile engellilere verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli tarafından plaket verildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Falez Mola Evi'nde düzenlenen etkinlikte Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'e plaket takdim edildi. Başkan Türel daha sonra eşi Ebru Türel ile birlikte otizmli çocuklarla sohbet etti, onları öptü. Bir çocuğun Ebru Türel'i, boynundan sıkarak gösterdiği sevgi gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Türel, engellileri sadece 3 Aralık Engelliler Günü'nde hatırlamadıklarının altını çizerek, her fırsatta onlarından yanlarında olduklarını kaydetti."Aileler de nefes alıyor"Başkanlığı döneminde en çok bir araya geldiği kişilerin engelli bireyler olduğunu kaydeden Başkan Türel," Mola Evi uygulaması Türkiye'de bir ilk. Evinde engelli birey bulunan anne ve babalar hayata katılım, sosyal yaşam ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi sıkıntıları vardı. Engelli bir bireyi olan aile, onunla yaşamak ve onu yalnız bırakmamak zorundadır. Ailede eve mahkum oluyor. Biz de engelli Mola Evleri'nden onlara bir nefes aldıracak, sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak projesi eşim Ebru Türel'in gayretleriyle ortaya koyduk. Birkaç aydır Mola Evlerimiz engelli bireylerimize hizmet veriyor. Aileler buraya endişe etmeden engelli bireyleri bırakabiliyor. Onlara gün boyunca hem rehabilitasyon hizmeti hem de eğlenmelerini sağlıyoruz. Ailelerde günü birlik yaşamlarını en güzel şekilde planlıyorlar." diye konuştu."İki ilçeye yapımına başlandı"3 ilçede hizmet veren Mola Evi'nin 19 ilçesine yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Türel, " Bütün ilçelerimizde bu hizmeti vereceğiz. Gazipaşa ve Manavgat ilçemizde yapılıyor." dedi.TUNCELİ - Tunceli'de Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Programda çocuğundan, gencine, yaşlısına kadar engellilerin hazırladığı program izleyenlerden büyük alkış aldı. Tunceli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, engelliler, aileleri ve davetliler katıldı.Engelliler ile ailelerinin protokolde yer aldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici günün anlam ve önemi nedeniyle konuşma yaptı.Artık devletin ulaşmadığı aile kalmadığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel," Biz ne yaparsak yapalım eğer bir yetim ve öksüz evladımıza ulaşamazsak, engelli bir vatandaşımıza ulaşamazsak, garip bir vatandaşımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize ulaşamazsak yapılan yolların, binaların bir önemi kalmaz. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri hatırlamak için belirli gün ve haftalara gerek yok. Onun için 'Hatırlamak Bir Gün Değil, Her Gün' diyoruz"ifadelerini kullandı.Vali Sonel, kentte yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 529 engelli, 279 yetim öksüz, 89 şehit ailesi ile 55 gaziye ulaştıklarını da aktardı.Konuşmaların ardından engelli çocuklar, katılımcılara çeşitli gösteriler sundu. Programda, yaşlılardan Adil Yeter Vali Sonel'e yazdığı sevgi isimli şiiri seslendirdi, Hakkı Bozdoğan'da kaval dinletisi gerçekleştirdi.Engelli çocukların Vali Sonel'e kendi yaptıkları tabloyu hediye etmesiyle devam eden etkinlik, protokol üyeleri ve katılımcıların sahnede hep birlikte oyunlar oynamasıyla sona erdi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sergi açılışı da yapıldı. Sergide bazı engelli bireyler polis ve sağlık personeli kıyafetleriyle meslek gruplarının yanında yer aldı.KOCAELİ - Kocaeli'nde düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü etkinliklerinde özel öğrenciler halk oyunları oynadı, modern dans yaptı, basketbol turnuvası düzenledi. Etkinlikler seyircilerden büyük beğeni topladı. Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintımar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Küçük, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu katıldı.Kocaeli Valisi stantları gezdi, öğrenciler beğeni topladı. Kocaeli Valisi etkinlik alanına giriş yaparken Köseköy Rehabilitasyon Merkezi ve Suadiye Rehabilitasyon Merkezi'nin açtığı stantları gezdi, öğrencilerin yaptığı el işlerini inceledi. Öğrenciler beğeni topladı. Etkinliğin açılışında konuşma yapan Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, "Fark edilmeyi beklenmiş unsurdan hareketle 1992 yılından bu yana Dünya Engeliler Günü'nü kutluyoruz. Özellikle 2002 yılından bu yana devletimizin engelli kardeşlerimiz için hayata geçirdiği tüm projelerin hem takipçisi hem de uygulayıcılarıyız. Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen insan hakları bilinciyle engelli bireylerimizin her kesimini sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanması, özgür ve rahat bir hayat sürmesi öncelikli hedefimizdir" dedi."Sadece bir gün değil, her gün anlamalıyız"Açılış konuşmalarında ülke genelinde ve Kocaeli'ndeki engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılan projelere dikkat çeken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Onları anlamak ve onların sorunlarına çözüm üretmek adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Engellileri sadece bir gün değil, tüm yıl boyu anlamak ve onların sorunlarıyla ilgilenmek hepimizin ortak görev ve sorumluluğunda. Özellikle engellilerimizin sosyal yaşamda ve çalışma hayatında yer alabilmelerine yönelik olarak birçok önemli çalışma gerçekleştiriliyor. Son yıllarda anayasamızda ifade edilen sosyal devletin gerekliliklerini yerini getirilmesine yönelik olarak çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Engellilerin imkanlarının geliştirilmesi, onların ekonomik anlamda daha iyi bir boyuta taşınması, eğitimlerinin sağlanması, istihdamlarının sağlanması gibi birçok alanda yapılan gelişmeleri görüyoruz, izliyoruz" diye konuştu.Protokol üyeleri de sahaya indiRehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özel öğrenciler halk oyunları gösterilerinin ardından, modern dans gösterisi yaptılar. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan dans gösterilerinin ardından sportif faaliyetler sergilendi. Tekerlekli sandalyeyle basketbol şovu yapan özel öğrenciler ilgi odağı olurken, canlı müzik grubu da sevilen şarkıları seslendirdi. Ziyaretçilere müzik şöleni yaşatan öğrenciler son olarak bocce oynarken protol üyeleri de sahaya indi. Öğrenciler protokol üyeleriyle birlikte bocce oynadı, yarış yaptı. Yarışta başarılı olan protokol üyeleri öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.