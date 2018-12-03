3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Bilecik
'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Bilecik Engelsiz Yaşam Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından bir kutlama programı düzenlendi. Atatürk
anıtına çelenk sunulmasının ardından günün önemine ilişkin konuşma yapan Bilecik Engelsizler Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş
, derneğin kurulma amacının engelli vatandaşlara yardım etmek olduğunu ve ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Altıntaş, "Gözlerinizin görmediği, doğadaki bin bir rengi keşfedemediğinizi, ya da yürüyemediğinizi, gönlünüzce koşamadığınızı, fikirlerinizi ifade edemediğinizi, tek başınıza yemek yiyemediğinizi, güzel şarkıları dinleyemediğinizi, sevdiklerinizin sesini duyamadığınızı hiç düşündünüz mü? Bugün gündeme gelen engelliler işte her gün böyle yaşıyorlar.Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlara kavuşturulması, devletimizin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Ancak engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor" dedi.
" Engelliler Günü
, özürlülere karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatıyor"
Altıntaş, konuşmasının devamında, engelliler gününün onlara karşı sorumlulukların bir kez daha hatırlatıldığını ifade ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, özürlülere karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatıyor. Herkesin yapabileceği bir şeyin olduğu gerçeği noktasında neler yapabileceğimizi düşünmemiz için bir vesile oluyor. Sonuç olarak 3 Aralık Engelliler Günü konusunda şunu söylemek istiyorum, siz engelli olmayan kişilere düşen görevler var. Engellilerle yan yana geldiğinizde onları anlamaya çaba gösterin. Acıyarak değil tanımak amacıyla onlara yaklaşın. Belki onlar konuşmakta çekingen olabilirler. Siz ilk adımı atarak bu paylaşımı kolaylaştırın. Şunu unutmayın, onlar sizin gibi bir insan. Sadece bazı organları tam kullanamıyorlar. Toplumumuzu ancak çok çalışarak, tüketici olmaktan üretici konuma geçerek daha ileriye götürebiliriz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yürüme engelli olan Adem Bayram isimli vatandaşa akülü araba hediye edilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK
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03 Aralık 2018 Pazartesi 17:53