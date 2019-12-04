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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

04.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:423 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Karaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen programa Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program öncesi öğrenciler, Vali Fahri Meral ve protokol üyelerini mehter marşı ile karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Barbaros Orman yaptı.

18 yıldır bu kutlama programını devam ettirdiklerini ifade eden Orman şunları kaydetti;

"Bu sene bir değişiklik yapmak istedik. Daha önceki programlarda öğrenciler filmler yapıyorlar ve bizde onları izliyorduk. Bugün öğretmenlerimiz bir etkinlik yapsın, öğrencilerimiz ve misafirlerimiz izlesin istedik. Bizim sadece istediğimiz gönüllere bir nebze olsun dokunabilmektir. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Ardından Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından engellilerin yaşamış oldukları hayatı kısa da olsa topluma yansıtmak için hazırlanan "Derviş" isimli kısa filmin gösterimi yapıldı.
Sosyal medyada büyük beğeni toplayan kısa film izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Daha sonra Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenleri tarafından oluşturulan koro, Türk Sanat Müziğinden güzide eserler icra ederek hem davetlilere hem de öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

Davetliler programın ardından engelli öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezdiler.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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