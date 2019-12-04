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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dostluk kazandı

Anadolu Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü(EGES) ile Anadolu Üniversitesi Takımı arasında oynan dostluk maçı yapıldı.

04.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:213 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dostluk kazandı
Anadolu Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında Görme Engelliler Kulübü(EGES) ile Anadolu Üniversitesi Takımı arasında oynan dostluk maçı yapıldı.

Eskişehir'i süper ligde temsil eden EGES ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite yönetimi, akademisyenleri ve personelinden oluşan Anadolu Üniversitesi Takımı, Çarşı A Spor tesislerinde karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen maçın ardından penaltı atışları yapıldı. 2-2'lik temsili skorla biten maçı dostluk kazandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü anlam ve önemine dair şu görüşleri paylaştı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmakta, Anadolu Üniversitesi bunu farkındalık olarak değerlendirmekte. Engelliler bizlere farkındalık sağlayarak azim ve motivasyon sağlamaktalar. BU nedenle azmi, motivasyonu ve hayata olan olumlu bakışları bugün aracılığı ile yansıtmak istiyoruz. EGES'in davet ettikleri futbol maçına geldik, umarım dostluk kazanacak."

EGES Başkanı Ercan Güner ise kulüp ve dostluk maçı ile ilgili düşünlerini şöyle aktardı:

"Kulübümüz sekiz branşta Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yıl içerisinde düzenlene turnuvalara katılıyor. Bu alanda oldukça başarılı bir kulübüz. B1 Futbol Takımız şuan süper ligde bulunmakta. Hem takım sporlarında hem de bireysel branşlı sporlarda elimizden geleni yapma çalışıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da bulunduğu Anadolu Üniversitesi takımı ile futbol maçı yaptık." - ESKİŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Spor

Kaynak: İHA

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