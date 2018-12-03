3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelleri Birlikte Kaldırdık

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur öncülüğünde, Yenimedya Yayıncılık çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ziyarette bulundular.

TÜM ÖĞRENCİLERLE TEK TEK İLGİLENİLDİ

Engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları birebir deneyimlemek, bu özel günde onlarla yan yana olmak, yardımcı olup, birlikte eğlenmek için sabahın erken saatlerinde mesaiyi bırakan ekip, Ümraniye'de bulunan Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'na gitti. Ekip 4'erli gruplar halinde sınıflara dağılarak her öğrenciyle birebir ilgilendi.

KÜÇÜK DE BİR EĞLENCE ORGANİZE EDİLDİ

Okulun bünyesinde orta-ağır zihin engelli ve otizm tanılı öğrenciler öğrenim görmektedir. Okul bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri yer almaktadır.

Bugün etkinlik süresince 3 el sanatları atölyesinde haberler.com ekibi ile yaprak baskı, kavanoz boya tasarımı, takvim ve çerçeve tasarımı yapıldı. Görsel sanatlar atölyesinde tişörte el baskısı ve spor salonunda parkurlu koşu yapıldı. Sonrasında müzik ile birlikte 15 dakika tüm okulun katıldığı küçük bir eğlence organize edildi.

"SOSYAL YAŞAMI DEVAM ETTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR"

Ardından engellilik ve özel eğitim ile ilgili sunum yapılarak hastalıklar ve okulda yapılan uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan sunumda, özellikle 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlanan engelli bireylerin topluma ve sosyal yaşama dahil edilemediği, çalışma imkanlarının olmadığı dile getirildi. Okul müdürü Nazım Duman Bey konunun önemine dikkat çekerken, engelli bireylerin okulda aldıkları eğitimi ve sosyal yaşamlarını devam ettirememelerinden dolayı edindikleri bilgi ve davranışları da kolayca kaybettiklerini dile getirdi. Sonuç olarak lise eğitimlerini tamamlayan engelli bireyler 18 yaşından sonra iş olanağı da bulamadıkları için evlerinden çıkmamaya mahkum ediliyor. Bu anlamda özellikle zihin engelli ve otizmli bireylerin orta öğrenimini tamamladıktan sonra sosyal yaşantılarına devam edebilecekleri bir eğitim kurumu ya da yaşam merkezi sivil toplum örgütleri veya yerel yönetimlerce karşılanabilir.

Yine sunum sırasında söz alan bir engelli öğrenci velisi, kızının yaşadığı Kalıtımsal Hemolitik Anemi rahatsızlığından dolayı iki haftada bir düzenli kan alması gerektiğini ve yeterli kan bağışı olmadığından kan bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Çeşitli engelleri ile birlikte birçok kalıtımsal rahatsızlığı da bünyesinde bulunduran bu bireyler, tedavi için özellikle sağlıklı bireylerden yeterli desteği göremediklerinde zor olan hayatları biraz daha zorlaşmaktadır.