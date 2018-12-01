3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:54



01 Aralık 2018 Cumartesi 18:54

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Vergili mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 3 Aralık'ın, engellilik konusundaki toplumsal bilincin artmasına ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir gün olarak ilan edildiğini belirtti.Ülke nüfusunun yaklaşık 8,5 milyonunu engellilerin oluşturduğunu ifade eden Vergili, mesajının devamında şunlara yer verdi:"Ülkemiz ve dünyamız tüm engelleri yıkarak başarılara imza atan sanatçıların, sporcuların örnekleriyle dolu. Tüm bu örnekler diğer engelli bireyleri cesaretlendirmeli ve hayata bakış açılarını değiştirmelidir. Yapmamız gereken Karabük'ü engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Karabük ortaya çıkarmak, onların hayata sıkı sıkıya tutunmalarını, içlerindeki yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır.Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her zaman tüm vatandaşlarımızı, engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmaya ve sorunlarının giderilmesi yönünde yürütülen çalışmalara destek olmaya davet ediyorum."