3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

02 Aralık 2018 Pazar 11:05



02 Aralık 2018 Pazar 11:05

Samsun Valisi Osman Kaymak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Kaymak, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında 3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini hatırlattı.Dünya Engelliler Günü'nün engellilere karşı sorumlulukların ve farkındalığın arttırılması yönüyle önemli olduğuna dikkat çeken Vali Kaymak, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir kesimi oluşturan, gerek fiziksel gerek zihinsel açıdan özel gereksinimleri olan insanlara karşı sorumluluk bilincini hatırlatmak, farkındalığı arttırmak adına çok önemli bir gündür." ifadelerini kullandı.Engellilerin hayata en iyi şekilde adapte olması için düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Kaymak, "Ülkemizde, özel gereksinimi olan vatandaşlarımız için engel durumlarına uygun olarak eğitim, sağlık, ulaşım, iş imkanı ve sosyal aktivitelerden en etkin şekilde istifade etmelerini sağlamak, hayat kalitelerini arttırmak açısından önemli hizmetler verilmektedir." dedi.Kaymak, şunları kaydetti:"Anayasamızda ifade edildiği şekliyle sosyal bir hukuk devleti olmanın sorumluluğuyla hareket edilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çıkarılan yasalar çerçevesinde daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarını yürütürken, toplumu oluşturan bireylerin de empati duygularını ön planda tutmaları, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırabilmeleri adına duyarlı olmaları, engellerin aşılabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bizimle aynı hayatı paylaşan ama aynı yaşam kolaylığına sahip olamayan engelli bireylere ve onların ailelerine karşı insanlık vazifemizi, sorumluluklarımızı hatırlatmak istiyorum. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin daha da arttığı bir hayatı aileleriyle beraber huzur içinde yaşayabilmelerini diliyorum."