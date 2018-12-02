3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

Malatya Valisi Aydın
Baruş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baruş, mesajında, engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek, yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin medeni bir toplum olmanın göstergesi olduğunu dile getirdi.
Engelli kişilerin, mutlu bir yaşam sürmeleri noktasında devlet ve topluma sorumluluk düştüğünü aktaran Baruş, "Engelli kardeşlerimize destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek sağlıklı bir toplum tesis etmek adına önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Engellilere yönelik 2004 yılında çıkarılan ve 2005 yılında yürürlüğe giren kanun çerçevesinde pek çok yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Baruş, şöyle devam etti:
"Hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkanı ortaya çıkmıştır. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz aziz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacak. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nü kutluyor, devletimizin sunduğu bütün imkanlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz."
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
02 Aralık 2018 Pazar 11:53