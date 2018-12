3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

02 Aralık 2018 Pazar 12:07



3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gaziantep'teki bazı kurum ve kuruluş temsilcileriyle milletvekili mesaj yayımladı.AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, mesajında, engelli vatandaşların hak ettikleri hayat şartlarına kavuşturulmasının hem sosyal devlet anlayışının hem de vicdani sorumluluğun gereği olduğuna işaret etti.Bütün vatandaşlara olduğu gibi engellilere de daha güzel, daha yaşamaya değer bir ülke sunmanın çabası içerisinde olduklarını aktaran Şahin, "Engellilerle ilgili her konuyu kendine sosyal sorumluluk alanı seçmiş biri olarak yaklaşık 20 yıldır engelli kardeşlerimize hizmet etmekteyim, bu hizmetlerim kapsamında Fiziksel Engelliler Vakfı bünyesinde fiziksel engelli çocuklarımız için Gaziantep'te sportif beceri kazandırma ve koordinasyon merkezi açtık ve faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal devletin en önemli alanlarından biri olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeyi temel önceliklerimiz arasına aldık." ifadelerini kullandı.Engellilerin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşama katılımı önündeki engelleri kaldıran politikalar uygularken, engellilere ve yakınlarına doğrudan hizmet sunmak, onlarla kamu kurumları arasında köprü olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak politikalar üretmek en öncelikli görevleri olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:"Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden birisidir. Bu gelişmişliğin önündeki her türlü engeli kaldırmayı ve eşit vatandaşlık temeline dayanan ortak yaşam alanları oluşturmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda AK Parti hükümetlerimiz engellilere; eğitim ve rehabilitasyonda, mesleki eğitimde, üniversite eğitiminde, istihdam ve çalışma yaşamında, sağlıkta, evde sağlık hizmetinde, vergiden muafiyet veya vergi indiriminde tanınan haklar ileri seviyelere taşınmıştır. Ülkemiz bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır."Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise geride kalan 16 yılda engellilerin sorunlarının çözümü konusunda adeta çağ atlandığını belirtti.Türkiye'nin sosyal devlet olma yolunda büyük mesafe kat ederken, HKÜ'nün de bünyesinde önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Sözen, şöyle devam etti:"Asıl olan; engelli ve engelsiz olmak değil, insan olmaktır. Bizim inancımızın ve gönül medeniyetimizin de sırrı da budur. Böylesi bir idrak ile çalışan Hasan Kalyoncu Üniversitesi kısa sürede ülkemizde 'engelsiz' üç üniversiteden biri oldu. Üniversitemiz, engellilerimizin eğitim ve rehabilitasyonları, yaşam kalitelerinin artırılmaları, ulaşılabilirlikleri ve hayata dahil olmaları yönünde inançla ve azimle çalışmalarına devam edecektir. Düne kadar her yerde engellenen, bugün ise imkanlarla desteklenen engellilerimizi, hayatın her alanında göstermiş oldukları katkılarından ve başarılarından dolayı kutluyorum."Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'nın ortak imzayla yayınladığı mesajda ise şu görüşlere yer verildi:"Engelli bireylerimiz yaşadığımız toplumun değerli birer ferdi ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Hayatın her alanında karşılaştıkları çeşitli sorunlara rağmen gösterdikleri üstün gayret, çaba ve azimle büyük işlere imza atan engelli kardeşlerimiz en büyük takdiri ve hürmeti hak etmektedir. Fırsat eşitliği ve imkanlar sağlandığı taktirde neler başarabileceklerini açık bir şekilde ortaya koyan bu kardeşlerimizin hedeflerine ve hayallerine ortak olarak, yaşamlarına katkı sunacak faaliyetlerde bulunmak her zaman ortak sorumluluklarımızın başında gelmeli. Kuracağımız empati, göstereceğimiz sevgi, saygı ve özel duyarlılıklarla engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını arzu edilen seviyeye taşıyabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız."