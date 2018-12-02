3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler tarafından şiir ve müzik dinletisi ile defile yapıldı, halay çekildi.
Programa, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih
Bilen, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu, Silopi Engellileri Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve engelli yakınları katıldı.
Şırnak,Silopi,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
02 Aralık 2018 Pazar 12:59