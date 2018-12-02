3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, engellilerin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarının, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirip güçlendireceğini bildirdi.
Pekmez, Dünya Engelliler Günü
nedeniyle yayımladığı mesajında, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan birinin tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve onlara sağladığı destek hizmeti olduğunu belirtti.
Bu anlamda Türkiye
'nin son yıllarda engelli bireylerin yasal haklarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kendi kendilerine yetebilmeleri konusunda önemli mesafeler kaydettiğini anlatan Pekmez, "Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket eden ve insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Pekmez, engellilerin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmelerinin milletin sosyal dokusunu zenginleştireceğini ve gücüne güç katacağını aktardı.
Adıyaman,Dünya Engelliler Günü
02 Aralık 2018 Pazar 14:23