3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Memiş, mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın en önemli şartının, bütün bireylerin eşit koşullarda yaşaması olduğunu belirtti.
Engelliliğin yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konu olduğunu aktaran Memiş, mesajında şunları kaydetti:
"Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini, üretken insan durumuna getirilerek, yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkanı sağlamak en büyük hedefimizdir. Ayrıca, 'eğitim her engeli aşar' gerçeğinden hareketle engelli bireylerin eğitimi için gerekli ortamları hazırlamak da devletimizin en temel görevleri arasındadır. Nitekim desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarı mucizesine şahit oluyoruz. Onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz."
Vallilik tarafından engellilerin eğitim, istihdam ve barınma gibi birçok sıkıntılarının çözümünün yanı sıra topluma kazandırılmaları için çeşitli projelerin uygulandığını ifade eden Memiş, tüm engellilerin "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
"nü kutladı.
Okay Memiş,Erzurum,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
02 Aralık 2018 Pazar 14:36