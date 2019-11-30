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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

Yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Konya'da "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" kapsamında şenlik yapıldı.

30.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:163 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru
Yaklaşan 3 Dünya Engelliler Günü sebebiyle 'da "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" kapsamında şenlik yapıldı.
Büyükşehir ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrenciler için 8 atölye, bir oyun parkı ve geleneksel çocuk oyun sahaları oluşturuldu.
Oluşturulan atölyelerde yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayan öğrenciler, bilim atölyesinde deneyler, resim atölyesinde ise renkli boyamalar yaptı.
Etkinliğe katılan Konya İl Milli Eğitim Müdür Seyit Ali Büyük, burada yaptığı konuşmada yapılan organizasyonda çocukların hem eğlendiğini hem de öğrendiklerini söyledi.
Proje kapsamında düzenlenen çocuk şenliğinin dolu dolu geçtiğini ifade eden Büyük, şunları kaydetti:
"Düzenlenen programda ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kendi özelliklerini daha çok öne çıkarabilmek, geri kalmış öğrencileri daha ileriye getirebilmek, engelli veya engelsiz tüm öğrencilerimizin eğitim düzeyini yükseltebilmek için Avrupa Birliği, UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortak bir proje geliştirildi. Bugün şenlik kapsamında atölyelerde öğrencilerimiz hem öğrendiler hem masal dinlediler hem etkinliklere katıldılar."
Programa 14 pilot okulun idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katılırken, etkinlik öğretmen ve okul idarecilerine katılım belgesi verilmesiyle son buldu.

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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