3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Taner Yıldız, mesajında, herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, herkesin bu bilinç ve duyarlılıkta olması gerektiğini belirtti."Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" inancıyla engellerin ortadan kaldırılması için fedakarlıkla gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:"Biz birlikte güçlüyüz. Önemli olan o kocaman yüreklilerin hedefe odaklanmasındaki engellerini ortadan kaldırmaktır. Her şeye rağmen, onuruyla, ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde var olarak pes etmeyen engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Engellilerimizin, kendi kendilerine yetebilmeleri ve aktif hayatın içerisinde var olabilmeleri çok önemlidir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın umutsuzluğa kapılmadan üretken, katılımcı ve mutlu bir hayat sürebilmeleri için, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak hepimizin ortak bir sorumluluğudur."Memduh Büyükkılıç'ın mesajıKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mesajında, aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını, fiziki her engelin aşılabileceğini belirtti.Önemli olanın gönüllerde engel bulunmaması olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:"Engellilerimizden gelen taleplere her zaman öncelik verdik. Onların karşılaştıkları engelleri kaldırmak, şehrimizi engelsiz bir kent haline getirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Ayrıca, engellilerimizi daha fazla sosyal hayatın içerisine dahil etmek için projeler geliştiriyoruz. Çünkü hiçbir engel başarılı olmaya, hayatı daha kaliteli yaşamaya engel değil. Fiziki engeller her zaman aşılabilir ama gönüllere konulan engelleri aşmak hiç de kolay olmaz."Mustafa Yalçın mesajıTalas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da mesajında, engellilerin kendilerine sunulan imkanlar neticesinde birçok alanda büyük başarılara imza attığına ve bunun da toplumdaki yerlerinin sağlamlaşması yolunda olumlu gelişmelere vesile olduğunu belirtti.Engellilerin toplum içerisindeki yerlerinin istenilen seviyeye ulaşması için herkese görevler düştüğünü ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli haklarının ve sorunlarının enine boyuna tartışıldığı, onların günlük yaşamlarını kolaylaştırma yolunda adımların atıldığı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Bizler belediyeler olarak günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştirip şehri onlara göre dizayn ederken tüm diğer kamu kurum ve kuruluşları ile toplumsal oluşumlar da kendi üzerlerine düşün görevleri bihakkın yerine getirmelidir. Bugün engelli kardeşlerimizin kendilerine sunulan imkanlar neticesinde başta spor olmak üzere eğitim kültür, sanat ve diğer birçok alanda hem yurt içinde hem de dünya çapında önemli başarılara imza attığını görüyoruz."Ahmet Çolakbayrakdar'ın mesajıKocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise mesajında, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirtti."Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikteyiz" diyen Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:"Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil her gün engellilerle beraberiz. Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bundan dolayı Kocasinan'ı daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz."