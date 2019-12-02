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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstikbal Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti.

02.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:103 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 3 Engelliler Günü kapsamında İstikbal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Engellilere yönelik eğitimin önemine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın gönüllerini kazanalım ve varsa ufak tefek eksikleri paylaşalım niyetiyle okulumuzu ziyaret ettik. Toplumumuzda yüzde 10 civarında engelli insanlar söz konusu. Önemli olan engelli ortamının oluşturulmaması ve engele fırsat verilmemesidir. Bazı durumlar anne karnında başlıyor. Sonradan meydana gelen engellerin en büyük nedenlerinin başında trafik kazaları geliyor. Trafik kazalarına sebebiyet verilmemesi için hepimizin trafik kurallarına uyması gerekiyor. Bir kişinin engelli olması onun toplumun dışına atılması anlamına gelmez. Aksine fırsat verilir, engeller kaldırılırsa bu insanların çok başarılı olduklarını gözlemliyoruz."
ERÜ'de etkinlik
Öte yandan, Erciyes Üniversitesince (ERÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Bilinçli Gençler Kulübü ve Engelsiz Kampüs Birimi tarafından personel yemekhanesinde, engelli personel ve öğrencilere yönelik yemek programı gerçekleştirildi.
Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, üniversitenin engelli bireylere yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Programa, Prof. Dr. Recai Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya, Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatör Yardımcısı öğretim görevlisi Nimet Susam ile engelli personel ve öğrenciler katıldı.

Dünya Engelliler Günü, İstikbal, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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