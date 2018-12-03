3 Aralık Dünya Engelliler Günü Seydişehir'de Kutlandı

Kutlama programına İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar,Seydişehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Aziz Karakuş, İlçe Müftüsü Adem Bebek, Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleritemsilcileri, öğrenci velileri ve eğitim gören öğrenciler katıldı.

Son yıllarda engelli bireylerin başarıları ile gurur duyduklarını kaydeden Okul Müdürü Mevlüt Saygılı; okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin, her konudayaptıkları çalışmalar takdire şayan. Amacımız öğrencilerimizi kendine yeter duruma getirebilmek. Üreten toplumun birer parçası olarak öğrencilerimiz galoş yapımı,kurulan kümeslerimizde yumurta üretimi ile kendilerinin bu toplumda varolduklarını kanıtlamış durumdalar. Ben okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin başarısında emeği geçen Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğrencilerimizin ailelerine, hayırseverlerimize ve öğretmnelerimize teşekkür ediyorum"dedi.

Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören engellilerin işaret dili ile İstiklal Marşının okunması ile başlayan program yine öğrencilerin hazırlamış olduğu çoşkulu gösterilerle devam etti.

Programa katılan davetliler tarafından öğrencilerin hazırlmaış olduğu gösteri büyük beğeni aldı.