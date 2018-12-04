Burdur
Valisi Hasan Şıldak
, "Engelli bir hayat zihinlerde başlayıp biten engellerin sınırları içindedir" dedi.
Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık
Engelliler günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Vali Hasan Şıldak, Eşi Fatma Nur
Şıldak, Garnizon Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma
Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç
ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu ve Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu Engelli Çocuk Korosu tarafından şarkılar seslendirildi. Bucak
İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu.
Vali Hasan Şıldak, "Engelli bir hayat aslında zihinlerde başlayıp biten engellerin sınırları içindedir. Engelli bir hayat hepimizin aslında birlikte yaşadığımız toplumsal ortamda her an karşı karşıya kalabileceğimiz ve içinde yaşayabileceğimiz bir süreçtir. Engelli hayat zor bir hayattır ama engelli hayat aynı zamanda özel bir hayattır. Bu anlamda gerçekten baktığımız zaman bende gerek meslek hayatımda idareci, gerekse teftiş ve denetimlerde bulunduğum süreç içerisinde, son dönemde özellikle son yıllarda hükümetimiz tarafından çok önemli adımlar atıldı" dedi.
Konuşmanın ardından Vali Şıldak, Burdur Adliyesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürlüğüne 'Erişilebilirlik Belgesi' verdi. - BURDUR
3 Aralık,Hasan Şıldak,Burdur
04 Aralık 2018 Salı 09:40