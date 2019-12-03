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3 Aralık Engelliler Günü

Konya'nın Bozkır ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrenci ve öğretmenleri kurumları ziyaret etti.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:283 Aralık Engelliler Günü
Konya'nın ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrenci ve öğretmenleri kurumları ziyaret etti.
Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrenci ve öğretmenleri düzenledikleri etkinlikle Bozkır İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç'u ziyaret etti.
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç ziyaretine gelen özel öğrencilere koltuğunu vererek, "Tüm engellilerimize, aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum." dedi.
Ziyaretler sırasında özel öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Dünya Engelliler Günü, Anadolu Lisesi, Bozkır, Güncel

Kaynak: AA

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